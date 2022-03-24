Kaçak avcı suçüstü yapıldı

Afyonkarahisar'da kaçak avcılık yapan şahıs DKMP ekipleri tarafından suçüstü yapılırken, şahsın tüfeğine el konulup hakkında para cezası kesildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaçak avcılık yapıldığı yönünde ihbar alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri ihbarda belirtilen araziye giderek inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları incelemede bir şahsın yanındaki tüfekle birlikte ateş açtığını tespit etti. Ardından şahsa idari para cezası kesen ekipler, takozsuz olduğu anlaşılan yarı otomatik av tüfeğine ise el koydu. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa