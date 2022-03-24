Kaçak avcı suçüstü yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaçak avcı suçüstü yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kaçak avcı suçüstü yapıldı

Afyonkarahisar'da kaçak avcılık yapan şahıs DKMP ekipleri tarafından suçüstü yapılırken, şahsın tüfeğine el konulup hakkında para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da kaçak avcılık yapan şahıs DKMP ekipleri tarafından suçüstü yapılırken, şahsın tüfeğine el konulup hakkında para cezası kesildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaçak avcılık yapıldığı yönünde ihbar alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri ihbarda belirtilen araziye giderek inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları incelemede bir şahsın yanındaki tüfekle birlikte ateş açtığını tespit etti. Ardından şahsa idari para cezası kesen ekipler, takozsuz olduğu anlaşılan yarı otomatik av tüfeğine ise el koydu. - AFYONKARAHİSAR

Kaçak avcı suçüstü yapıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Para Cezası, Karahisar, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title