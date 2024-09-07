Kabus gibi dakikaların ardından sevinç gözyaşları

Kabus gibi dakikalar, sevinç gözyaşları ve kucaklaşmalar ile noktalandı

Hüzün gözyaşları, boğulduğunu düşündüklerini oğullarının gelmesi ile sevinç gözyaşına dönüştü

Denizde ararken, karada buldular, ailenin hüzün gözyaşları mutluluk gözyaşlarına döndü

ANTALYA - Çocuklarının denizde boğulduğunu düşünün ailenin hüzün gözyaşları, gencin cankurtaranlar tarafından bulunup ailenin de bulunduğu arama noktasına getirilmesi ile sevinç gözyaşına dönüştü.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Sahilinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Konyaaltı Sahilinde denize giren bir kişinin boğulduğu ihbarı üzerine bölgeye Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bölge ekiplerinin yanı sıra Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar sevk edildi. Bu sırada sahilde görevli cankurtaranlar tarafından boğulma tehlikesi atlatan ve sudan çıkartılan bir kız çocuğunun abisi ile birlikte denize girdiğini, ancak abisinin suda bir anda ortadan kaybolduğunu belirtmesi üzerine denizde genç adamın aranması için çalışma başlatıldı.

Endişeli bekleyiş

Kızlarına sağ salim kavuşan aile, oğulları için devam eden arama çalışmalarını endişeli gözlerle takip etti. Zaman geçtikçe oğullarının boğularak hayatını kaybettiğini düşünen anne ve baba fenalık geçirdi. Dalgıçlar kayıp şahsı sualtı araması yapmak için hazırlık yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren arama çalışmaları devam ederken isminin Ramazan E. olduğu öğrenilen genç bölgede görevli cankurtaranlar tarafından bulunularak ailenin de olduğu arama noktasına getirildi. Evlatlarının denizdeki arama çalışmalarını gözyaşları içinde izleyen aile Ramazan E.'yi karşılarında görünce büyük bir sevinç yaşadı. Anne ve kız kardeşi Ramazan E.'ye sarılarak gözyaşı döktü.

Babasına sarılarak teselli etti

Annesine sıkı sıkı sarılan Ramazan E., babasını kumlara çökmüş vaziyette ağlarken görünce babasını teselli etmeye çalıştı. Ailesinin üzgün hallerini gören Ramazan E.'de gözyaşlarına hakim olamadı. Bölgede görevli Volkan Doğan isimli cankurtaran, "Boğulma vakası olduğunu söyleyen bir aile çocuklarının kaybolduğunu ve suya battığının söylediler. Bizde arama tarama yaptık, Hiçbir yerde bulamadık, ancak benzer vakalar sürekli yaşandığı için akıntı ve dalga nedeniyle girdiğiniz yerden çıkamayabiliyorsunuz. Çocuk akıntıyla sürüklenmiş, 500 metre kadar ilerden sudan çıkmış. Bizde arama çalışmalarını karada da sürdürüyorduk, isim soy isim vasıtasıyla bulduk" dedi. Gencin bulunması ile ekipler normale dönerken, anne oğlu Ramazan E.'yi kucağına yatırarak uzun uzun sarıldı.