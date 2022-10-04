Kabloları çalan hırsızlar parkı karanlıkta bıraktı 3. Sayfa Haberleri Düzce Belediyesi tarafından Saatçıgil Caddesinde yapılan parka dadanan hırsızlar, aydınlatma sistemlerinin kablolarını çalarak parkı karanlıkta bıraktı. Düzce Belediyesi tarafından Saatçıgil Caddesinde yapılan parka dadanan hırsızlar, aydınlatma sistemlerinin kablolarını çalarak parkı karanlıkta bıraktı. Düzce Belediyesi, Saatçigil Caddesi üzerinde bulunan ve içerisinde halı saha ile basketbol sahası da olan parkın aydınlatma elemanlarını talan eden, elektrik kablolarını çalan hırsızların bulunması için suç duyurusunda bulundu. Hırsızların verdiği zararın ardından harekete geçen Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, aydınlatma sistemini tamamen değiştirerek karanlıkta kalan parkı yeniden vatandaşların kullanımına açacak. - DÜZCE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Düzce Belediyesi basketbol 3. Sayfa Haberler

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