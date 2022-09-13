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Kablo yakan 2 şüpheli şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kablo yakan 2 şüpheli şahıs yakalandı

Eskişehir'de şüpheli 2 kişi araçlarındaki bakır kablolar ve demirler ile yakalandı.

Eskişehir'de şüpheli 2 kişi araçlarındaki bakır kablolar ve demirler ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kablo yakan şahısların olduğu ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Adrese giden ekiplerin yaptığı araştırmada park halinde bulunan şüpheli araç içerisinde M.B. ve C.E.K., isimli şahısları yakaladı. Araç ve çevresinde yapılan incelemede 9 kilogram 120 gram soyulmuş bakır kablo, 2 adet demir çubuk, 1 adet topraklama demiri, 2 adet musluk bataryası ve 1 adet keski ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Tepebaşı Tragger 3. Sayfa Haberler

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