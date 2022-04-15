Kablo ve yayla evi hırsızları yol kontrolünde yakalandı - Haberler

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Kablo ve yayla evi hırsızları yol kontrolünde yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kablo ve yayla evi hırsızları yol kontrolünde yakalandı

Hatay'ın Erzin ve Hassa ilçelerinde yapılan yol kontrollerinde çalıntı 4 bin metre kablo, televizyon, ev ve mutfak eşyası ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Erzin ve Hassa ilçelerinde yapılan yol kontrollerinde çalıntı 4 bin metre kablo, televizyon, ev ve mutfak eşyası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı dedektifleri JASAT ile Hassa ve Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hırsızlık suçları ile mücadele çalışmalarında, Adana il girişinde bulunan Erzin yol kontrol noktasında yapılan aramada M.O.A. isimli şahsın kullandığı motosiklet üzerinde N.A.'ya ait yayla evinden çalındığı tespit edilen 1 adet televizyon, mutfak eşyaları ve 7 kilo bakır elektrik kablosu, Hassa ilçesi Akbez yol kontrol noktasında yapılan aramada ise M.S. isimli şahsın kullandığı araç içerisinde İslahiye ilçesinde 4 bin metre uzunluğunda kablo ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüleri hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kablo ve yayla evi hırsızları yol kontrolünde yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Hatay, Erzin, Hassa, 3. Sayfa, Haberler

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