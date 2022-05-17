Kablo ve hurda hırsızları suçüstü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kablo ve hurda hırsızları suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kablo ve hurda hırsızları suçüstü yakalandı

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kale köyünde bir firmanın şantiyesinden hurda ve bakır kablo çalan şahıslar Jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Kale köyünde bir firmanın şantiyesinden hurda ve bakır kablo çalan şahıslar Jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre Jandarma ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle yaptığı önleyici çalışma ve tedbirler sonucunda geçtiğimiz hafta Kale köyündeki bir şantiyede 3 hırsızlık şüphelisi olduğu bilgisini alınca harekete geçti.

Hızla olay yerine ulaşan ekipler S.K., B.D. ve Y.D. isimli şahısları şantiye sahasında hırsızlıkta kullanılan malzeme ve araçla birlikte suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title