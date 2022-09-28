Kablo hırsızlıkları suçüstü yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT ekipleri, faili meçhul "haberleşme ve enerji nakil hattından kablo hırsızlığı" olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmalar, istihbari çalışmalar ve güvenlik kamera görüntülerinin incelemelerinin ardından hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin E.Ö ve M.B. olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şahısları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Sorguya alınan şahıslar, farklı mahallelerde 7 kablo hırsızlığını kendilerinin gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Gözaltına alınan 2 kişinin karakoldaki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ