Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kablo hırsızlıkları suçüstü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kablo hırsızlıkları suçüstü yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haberleşme ve enerji nakil kablosu çalan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT ekipleri, faili meçhul "haberleşme ve enerji nakil hattından kablo hırsızlığı" olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları araştırmalar, istihbari çalışmalar ve güvenlik kamera görüntülerinin incelemelerinin ardından hırsızlık olaylarını gerçekleştirenlerin E.Ö ve M.B. olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şahısları suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Sorguya alınan şahıslar, farklı mahallelerde 7 kablo hırsızlığını kendilerinin gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

Gözaltına alınan 2 kişinin karakoldaki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title