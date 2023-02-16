Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kablo hırsızlarına suçüstü

3. Sayfa Haberleri

Kablo hırsızlarına suçüstü

Kastamonu'da gece saatlerinde çalınan kabloların şüphelileri Jandarma ekiplerince yakalandı.

Kastamonu'da gece saatlerinde çalınan kabloların şüphelileri Jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 Şubat 2023 tarihinde 21.00 saatlerinde meydana gelen Haberleşme ve Enerji Nakil Kablo Hırsızlığı olayı ile ilgili, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan aramalar çerçevesinde A.Ö. ve R.B. isimli şahısların aracında yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 1 adet demir kesme testeresi ve 1 adet çekiç ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ö. ve R.B. isimli şahıslar adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Jandarma 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title