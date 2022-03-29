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Kablo hırsızlarına suçüstü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kablo hırsızlarına suçüstü

Gaziantep'te bekçiler, bir ev ve kurumdan kablo çalan 3 kişiye suçüstü yaptı.

Gaziantep'te bekçiler, bir ev ve kurumdan kablo çalan 3 kişiye suçüstü yaptı. O anlar bekçilerin yaka kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi ifa ettiği esnada bir ikamet ve kurumdan kablo çalan 3 kişiye suçüstü yaptı. Suçüstü yakalanan şahısların o anları ve ele geçirilen kablolar, bekçilerin yaka kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyette yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Haberler

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