Kablo hırsızları yakalandı - Haberler

Kablo hırsızları yakalandı Çorum İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 200 kilogram yakılmış kablo ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Çorum İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 200 kilogram yakılmış kablo ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam sürdüren jandarma ekipleri, Mecitözü ilçesine bağlı Emirbağ köyü yakınlarında bir araca operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan aramada, 200 kg ağırlığında yakılmış kablo ile 4 kilo 9 gram ağırlığında kablo muhafazası için kullanılan folyo ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınırken araçta bulunan bakır kablo ve folyoya el konuldu. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheliler hakkında adli başlatılan adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ÇORUM İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Çorum 3. Sayfa Haberler

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