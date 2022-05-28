Kablo hırsızları yakalandı - Haberler

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Kablo hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kablo hırsızları yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kablo çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kablo çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kablo çaldığı tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Kayseri 3. Sayfa Haberler

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