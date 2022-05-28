Kablo hırsızları yakalandı - Haberler

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kablo çalan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kablo çaldığı tespit edilen 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa