Kablo hırsızları kamerada

Bir kuruma ait kabloları çalan ve çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin kabloları çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, bir kuruma ait kablo hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri Adli Mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa