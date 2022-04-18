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Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde jandarma durdurduğu araçta çalıntı haberleşme ve enerji nakil kablosu ele geçirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde jandarma durdurduğu araçta çalıntı haberleşme ve enerji nakil kablosu ele geçirdi.

Olay, Hocalar ilçesine bağlı Örtülü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hocalar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 15 metre telefon kablosu, haberleşme ve enerji nakil kablosunu kesmekte kullanıldığı düşünülen 1adet Keser, 1 adet bıçak, 1 adet çekiç 1 adet levye ve katlanır merdiven yakalandı.

Olayın ardından araçta bulunan İ. E ve E.Y., isimli şahıslar gözaltına alınırken, yapılan sorgulamada E.Y'nin 18 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kablo hırsızları jandarmadan kaçamadı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Jandarma, Hocalar, Enerji, 3. Sayfa, Haberler

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