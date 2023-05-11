Kablo hırsızı yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde elektrik kablosu çalan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, "Alangüllü Mahallesi'nde resmi bir kuruma ait park alanında bulunan elektrik direğinden 50 metre elektrik kablosu çalınması üzerine olayla ilgili çalışma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince hırsızlık olayı ile ilgili tespit edilen 1 şüpheli şahıs çalıntı malzeme ile birlikte yakalandı. Malzemeler ilgili kurum yetkilisine teslim edilirken adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN