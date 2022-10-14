Kablo hırsızı tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, inşaat halindeki iş yerinden kablo ve malzeme çalan şüpheli tutuklandı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, inşaat halindeki iş yerinden kablo ve malzeme çalan şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Güneşli Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde inşaat halinde olan iş yerinden yaklaşık 50 bin lira değerinde kablo ve malzeme çalındı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Asayiş ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, G.C. adlı şüpheliyi yakalayarak işlemleri için emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Elbistan Güneşli 3. Sayfa Haberler

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