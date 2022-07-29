Kablo hırsızı 3 şüpheli suçüstü yakalandı Eskişehir'de rögar kapağı altındaki kabloları çalmak isteyen 3 hırsız suç üstü yakalandı. Eskişehir'de rögar kapağı altındaki kabloları çalmak isteyen 3 hırsız suç üstü yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçesi'nde 3 şüpheli, rögar kapağının altındaki kabloları demir kesme makası keserek çalmaya teşebbüs ettikleri esnada yaya ekipler tarafından fark edildi. Ekipleri gören 3 şüpheli araçla kaçmak isterken suç üstü yakalandı. Aracın gözle görünen kısımlarında yapılan incelemede ise 1 adet demir kesme makası, 1 adet demir kesme testeresi, 1 adet yan keski, 1 adet satır, 2 adet pense ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Eskişehir Tepebaşı 3. Sayfa Haberler

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