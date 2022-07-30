Kablo çalmak için girdiği trafo içerisinde sıkışınca yakalandı - Haberler

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Kablo çalmak için girdiği trafo içerisinde sıkışınca yakalandı

Kablo çalmak için girdiği trafo içerisinde sıkışınca yakalandı Adana'da trafoya hırsızlık için girdiği öne sürülen şüpheli, polislere uyumak için girdiğini söyledi Adana'da trafodan kablo çalmak için içeri girdiği öne sürülen kişi içeride yere düştükten sonra demirlerin arasına sıkıştı.

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Kablo çalmak için girdiği trafo içerisinde sıkışınca yakalandı

Adana'da trafoya hırsızlık için girdiği öne sürülen şüpheli, polislere uyumak için girdiğini söyledi

ADANA - Adana'da trafodan kablo çalmak için içeri girdiği öne sürülen kişi içeride yere düştükten sonra demirlerin arasına sıkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi kişiyi yakaladı. Trafoya giren şüpheli, uyumak için girdiğini söyledi.

Olay, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar trafonun içerisine birbirinin girdiğini görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, daha öncede hırsızlıktan birçok suç kaydı olan M.T'yi trafo içerisinde sıkışmış halde buldu. Ancak elektrik akımı olduğu için M.T'ye müdahale etmek için, akımın kesilmesini beklendi.

Bu sırada polis bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı. TEDAŞ görevlileri elektrik akımını kestikten sonra polis şüpheli M.T'yi trafo içerisinden çıkardı. M.T'in trafoya kablo çalmak için girdiği öne sürüldü. Yakalanan M.T. polislere verdiği ifadede uyumak için girdiğini belirtti.

Hafif yaralanan M.T hastanedeki tedavisinin ardından polis merkezine götürülecek.

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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