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Kablo çalarken suçüstü yakalandı

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Kablo çalarken suçüstü yakalandı

Elazığ'da bir şüpheli, kamu kurumuna ait kabloları keserken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Elazığ'da bir şüpheli, kamu kurumuna ait kabloları keserken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde ekipler, 3 adet suç kaydı bulunan şüpheli C.U.'yu (52) bir kamu kurumuna ait kabloları keserken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler

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