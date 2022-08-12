Kablo çalarken suçüstü yakalandı Elazığ'da bir şüpheli, kamu kurumuna ait kabloları keserken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Elazığ'da bir şüpheli, kamu kurumuna ait kabloları keserken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde ekipler, 3 adet suç kaydı bulunan şüpheli C.U.'yu (52) bir kamu kurumuna ait kabloları keserken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Elazığ 3. Sayfa Haberler

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