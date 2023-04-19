Kablo çalan şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evden elektrik kablosu çalan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Bir evden elektrik kablosu çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda kabloları S.E. isimli şahsın çaldığı belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA