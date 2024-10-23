Üye Girişi
Haberler

Kabir Ziyareti Sırasında Fenalaşan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Kabir Ziyareti Sırasında Fenalaşan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde kabir ziyaretine giden 71 yaşındaki Süleyman Zihni, fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay, Güney Mezarlığı'nda meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kabir ziyaretine giden yaşlı adam, iddiaya göre fenalaşarak hayatını kaybetti.

Tarsus Yeşil Mahalle'de bulunan Güney Mezarlığı'na vefat etmiş yakınlarının kabirlerini ziyaret için giden Süleyman Zihni isimli 71 yaşındaki adam, iddiaya göre burada fenalaşarak yere yığıldı.

Mezarlık görevlileri durumu fark ederek sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede Zihni'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Tarsus mersin Yaşam

Ankara'da TUSAŞ'ta patlama ve silah sesleri! Bölgeye ekipler sevk edildi

TUSAŞ önünde patlama ve silah sesleri! Bölgeye ekipler sevk edildi

 Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu

Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu

 Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da

İddianame kabul edildi! İşte Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi
İYİ Parti, Bahçeli'nin istediği idam ipini parti poşetiyle gönderdi ancak bir şartları var

Bahçeli'nin istediği idam ipini gönderdi ama bir şartı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara TUSAŞ patlama VİDEOSU yayınlandı mı? SON DAKİKA: TUSAŞ'ta ne oldu? TUSAŞ CANLI BOMBA PATLAMASI! TUSAŞ bomba patlamasında ölü veya yaralı var mı? TUSAŞ canlı bomba kim, saldırgan kimliği belli mi? TUSAŞ açılımı ne? TUSAŞ nerede? Ankara TUSAŞ'ta patlama oldu! SON DAKİKA! TUSAŞ'ta ne oldu? DİDEM ARSLAN CANLI İZLE (23 EKİM) Yenidoğan Çetesi mağduru aileler ne dedi? 28 nerenin plakası? 28 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 23 Ekim döviz kuru! Bugün döviz fiyatları nedir? Didem Arslan yılmaz hamile mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.