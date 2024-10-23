Kabir Ziyareti Sırasında Fenalaşan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde kabir ziyaretine giden yaşlı adam, iddiaya göre fenalaşarak hayatını kaybetti.

Tarsus Yeşil Mahalle'de bulunan Güney Mezarlığı'na vefat etmiş yakınlarının kabirlerini ziyaret için giden Süleyman Zihni isimli 71 yaşındaki adam, iddiaya göre burada fenalaşarak yere yığıldı.

Mezarlık görevlileri durumu fark ederek sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede Zihni'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. - MERSİN