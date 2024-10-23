Kabir Ziyareti Sırasında Fenalaşan Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde kabir ziyaretine giden 71 yaşındaki Süleyman Zihni, fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay, Güney Mezarlığı'nda meydana geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kabir ziyaretine giden yaşlı adam, iddiaya göre fenalaşarak hayatını kaybetti.
Tarsus Yeşil Mahalle'de bulunan Güney Mezarlığı'na vefat etmiş yakınlarının kabirlerini ziyaret için giden Süleyman Zihni isimli 71 yaşındaki adam, iddiaya göre burada fenalaşarak yere yığıldı.
Mezarlık görevlileri durumu fark ederek sağlık ve güvenlik ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede Zihni'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. - MERSİN