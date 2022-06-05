Kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü - Haberler

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Kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düştü

Samsun'da torunlarını ziyarete giden yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düşerek yaralandı.

Samsun'da torunlarını ziyarete giden yaşlı adam, kabin gelmeden kapısı açılan asansörün boşluğuna düşerek yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yanidoğan Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk babası Hasan Çalı (77), pazar alışverişi yapıp elindeki çantalar ile torunlarını görmek için oğlunun evine gitti. Oğlunun ikamet ettiği 10 katlı Zümrüt Apartmanının birinci katına çıkmak isteyen yaşlı adam elindeki pazar çantaları ile binaya girdi. Apartmanın giriş katındaki asansörün kapısını açan Hasan Çalı asansörü binmek için adım atınca zemine düştü. Asansör kabininin olay sırasında 8. katta olduğu öğrenildi.

Yaşlı adamın sesini duyan apartmanda tadilat işinde çalışan işçiler, onun yardımına koştu. Olay yerine polis ve ve ambulans sevk edildi. Kanlar içinde kalan ve bulunduğu yerden işçiler tarafından çıkartılan yaşlı adam, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asansörün kullanımı konusunda belediye tarafından yapılan denetimde 'sakıncalı olduğu ve biran önce bakım yapılması gerektiği' uyarısı yapılarak 'kırmızı etiket' yapıştırıldığı belirlendi.

Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasan Çalı İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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