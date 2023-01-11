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Kabil'deki patlamada can kaybı 5'e yükseldi

3. Sayfa Haberleri

Kabil'deki patlamada can kaybı 5'e yükseldi

Afganistan'da Dışişleri Bakanlığı binası yakınında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Afganistan'da Dışişleri Bakanlığı binası yakınında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Dışişleri Bakanlığı binası civarında yaşanan patlamada bilanço ağırlaşıyor. Yerel saatle 16.00 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin yeni bir açıklama yapan Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran, "Bugün Dışişleri Bakanlığı yolu üzerinde yaşanan patlamada 5 sivil şehit oldu, çok sayıda sivil de yaralandı" dedi.
Öte yandan Taliban yönetimindeki Enformasyon Bakanlığı'na bağlı bir yetkili hayatını kaybedenlerin sayısını 20 olarak iddia etti. Olayı henüz üstlenen olmadı. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dışişleri Bakanlığı Afganistan Kabil 3. Sayfa Haberler

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