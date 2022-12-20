Kabataş'ta kaza yapan tramvayın vatmanı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü 3. Sayfa Haberleri Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, 4 kişinin yaralandığı tramvay kazasında vatman, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda, 4 kişinin yaralandığı tramvay kazasında vatman, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda saat 12.40 sıralarında tramvayın raydan çıkması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderilmişti. Yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Kaza yapan tramvayın vatmanı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bağcılar Kabataş 3. Sayfa Haberler

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