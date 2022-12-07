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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza: Yolcular raylar üzerinde yürüdü

3. Sayfa Haberleri

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza: Yolcular raylar üzerinde yürüdü

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında oluşan teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı.

Kabataş- Bağcılar tramvay hattında oluşan teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapıldı. Tramvaydan inen yolcular iki durak arasında raylar üzerinde yürümek zorunda kalırken, yapılan çalışmanın ardından seferler normale döndü.

Kabataş-Bağcılar tramvay hattı, Fındıkzade tramvay durağında raylarda oluşan arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Seferler bir süreliğine Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar arasında gerçekleştirildi. Tramvaydan inen yolcular iki durak arasında yürümek zorunda kaldı. Ekiplerin bölgeye gelerek yaptığı yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından seferler yeniden başladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Yusufpaşa ve Fındıkzade-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Bağcılar 3. Sayfa Haberler

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