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Kabak tarlasında yangın çıktı

3. Sayfa Haberleri

Kabak tarlasında yangın çıktı

Düzce'de kabak tarlasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Düzce'de kabak tarlasında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kuruluğa sıçramadan söndürülürken, kabaklar küle döndü.

Yangın, Düzce merkeze bağlı İstilli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın S.'ye ait kabak tarlasında belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının bir anda büyüdüğünü gören tarla sahibi durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak kuruluğa sıçramadan söndürüldü.

Tarlada ekili olan kabaklar yangın ile küle döndü. Yangın 2 dönümlük tarım arazisinde etkili oldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Aydın Düzce 3. Sayfa Haberler

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