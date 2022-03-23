KAAN projesinin eğitimleri başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAAN projesinin eğitimleri başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
KAAN projesinin eğitimleri başladı

Eskişehir'de Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi kapsamında eğitim verildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi kapsamında eğitim verildi.

Türkiye'ye özgü yerli ve milli bir anlayışla geliştirilerek hayata geçirilen "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon Projesi (KAAN)" uygulamasının eğitimleri başladı. Özel güvenlik görevlileri ile kolluk kuvvetlerinin suç ve suç unsurlarının önlenmesi amacıyla hayata geçirilen proje, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü müfettişlerince "KAAN Uygulaması Geliştirme Eğitimi" programında anlatıldı. - ESKİŞEHİR

KAAN projesinin eğitimleri başladı

KAAN projesinin eğitimleri başladı

KAAN projesinin eğitimleri başladı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, Türkiye, Milli, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title