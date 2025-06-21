Johor Bahru'da Motor Yağı Depolama Tesisinde Yangın

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Malezya'nın Johor Bahru kentindeki bir sanayi tesisinde motor yağı depolama alanında çıkan yangın, sık patlamalara yol açtı. Yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığı ve bölge sakinlerinin tahliye edildiği belirtildi.

Malezya'nın Johor eyaletinin başkenti Johor Bahru'da motor yağı depolanan bir sanayi tesisinde yangın çıkarken, sıklıkla patlamalar yaşandı.

Malezya'da bir sanayi tesisinde yangın çıktı. Johor eyaletinin başkenti Johor Bahru'da motor yağı ve kamyonların depolandığı tesiste çıkan yangında sıklıkla patlamalar da yaşandı. Alevlerin rüzgarın etkisiyle yayılırken, bölge sakinleri tahliye edildi. Yangın sırasında gökyüzüne yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü. Yangın, tesisin yaklaşık yüzde 60'ını yok etti.

Johor İtfaiye ve Kurtarma Dairesi Operasyon Merkezi'ne göre, yangın yerel saatle 12.45 sıralarında bildirildi. Yangının kamyon deposunda başladığı daha sonra ise yağ depolama alanına sıçradığı ifade edildi. Herhangi bir can kaybı bildirilmezken, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - KUALA LUMPUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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