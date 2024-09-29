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John Kasırgası'nda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 22'ye Çıktı

John Kasırgası'nda Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 22'ye Çıktı
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Meksika'nın güneyini vuran John Kasırgası'nda sel ve toprak kaymaları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Guerrero, Oaxaca ve Michoacan'da can kayıpları meydana geldi.

Meksika'nın güneyini vuran John Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Meksika'nın güneyini geçtiğimiz pazartesi günü vuran John Kasırgası'nda can kaybı arttı. Sel ve toprak kaymalarına neden olan kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Yetkililer, Meksika'nın en yoksul eyaletlerinden biri olan Guerrero'da 18 kişinin, Oaxaca'da 3 kişinin ve Michoacan'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Geçtiğimiz sene ekim ayında kategori 5 seviyesindeki Otis Kasırgası Meksika'yı vurmuş ve 50 kişi hayatını kaybetmişti. - MEKSIKO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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