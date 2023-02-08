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JÖAK personeli Hatay'a intikal etti

3. Sayfa Haberleri

JÖAK personeli Hatay'a intikal ettikurtarma faaliyetlerine destek olacak Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı personelinin Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla bölgeye intikal ilan edildiğini bildirdi.

JÖAK personeli Hatay'a intikal etti

HATAY Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'daki arama-kurtarma faaliyetlerine destek olacak Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı personelinin Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla bölgeye intikal ilan edildiğini bildirdi. MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakların deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan JÖAK personelinin Hatay'a ulaştırıldığını duyurdu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa

Jandarma Komando Hatay 3. Sayfa Haberler

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