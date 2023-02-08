JÖAK personeli Hatay'a intikal etti 3. Sayfa Haberleri JÖAK personeli Hatay'a intikal ettikurtarma faaliyetlerine destek olacak Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı personelinin Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla bölgeye intikal ilan edildiğini bildirdi. JÖAK personeli Hatay'a intikal etti HATAY Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hatay'daki arama-kurtarma faaliyetlerine destek olacak Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı personelinin Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla bölgeye intikal ilan edildiğini bildirdi. MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakların deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan JÖAK personelinin Hatay'a ulaştırıldığını duyurdu. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek Jandarma Komando Hatay 3. Sayfa Haberler

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