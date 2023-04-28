'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı

Bayrampaşa'da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'ün yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Akgündüz'ü toplamda 2 bin 504 yıl hapis ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

İstanbul Bayrampaşa'da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen 'Jet Fadıl' lakaplı Fadıl Akgündüz'ün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fadıl Akgündüz SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı. Mahkemede tutuklu sanık Mehmet Salih Obut ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"Mahkeme er ya da geç bu suçsuzluğumu görecek eminim"

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan Akgündüz, şimdiye kadar verdiği savunmalarının arkasında olduğunu belirterek, "Bu süre zarfında olan gelişmelerde benim söylediklerimin dışında aksi bir delil mahkemeye sunulamamıştır. Sadece bir şüphe üzerine burada tutuklu olarak sağlığımın da elimden gitmesi dramatik olmaya başlıyor. Suçsuzum. Mahkeme er ya da geç bu suçsuzluğumu görecek eminim. Beraatımı talep ederim. Yeğenim Salih beyin de, herkesin de beraatını talep ederim" şeklinde konuştu.

Diğer sanık Mehmet Salih Obut ise savunmasında, "Hiçbir müşteriyle bir araya gelip işlem de yapmadım. Müşteriler söz konusu belgeleri imzaladiktan sonra ben de boş zamanlarımda imzalıyordum. Ben şikayetçileri, şikayetçiler beni tanımaz. Benim davaya konu olmamdaki tek sebep imza yetkimdir. Tutukluluk neticesinde mevcut işimi de kaybettim. Ben bunu resmi bir prosedür olarak biliyordum, aklımın ucundan bile geçmedi. Dolandırıcılık mevzusu olduğunu bilseydim ilişkimi hemen keserdim" ifadelerini kullandı.

Alınan avukat savunma ve beyanlarının ardından son sözleri sorulan sanıklar, mahkemeden beraatlarını talep ettiler.

2 bin 504 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan sanık Fadıl Akgündüz'ü 601 müşteki yönünden toplamda 2 bin 504 yıl 2 ay hapis cezasına ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Mehmet Salih Obut'u 2 bin 450 yıl hapis, 11 milyon 760 bin para cezasına çarptırırken, sanık Avniye Obut ve İbrahim Obut'u ise 2 bin 445'er yıl 10'ar ay hapis ve 11 milyon 740'ar lira para cezasına çarptırıldı. Avniye Obut ve İbrahim Obut'un hükmen tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına karar verildi.

6 sanığa beraat

Mehmet Fatih Obut, Birsen Akgündüz, Nurdan Atağan, Fidan Kılbaş, Hüseyin Yiğit ve Bilgihan Kurtoğlu'nun ise atılı suçu işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verildi. Öte yandan Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

"Bizim de ne kalbimiz, ne böbreğimiz, ne dalağımız ne de ailelerimiz kaldı"

Duruşmanın ardından mağdurlardan Tahsin Şenol, "En azından içeride kalmasından memnunuz. Yine de adalet yerini bulmuştur. Hem tahliye olmaması, hem de zararımız giderilmesi lazım. İşin hukuki bir boyutu var. İnşallah biz hakkımızı alacağız. Fadıl Akgündüz dedi ki 'rahatsızlığımdan dolayı ciğerlerimde problem var, beraatımı istiyorum' dedi. Şunu söyleyeyim bizim de ne kalbimiz, ne böbreğimiz, ne dalağımız ne de ailelerimiz kaldı. Herkes perişan halde. Tutukluluğun devam etmesinden memnunuz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bir mağdur ise karar sonrası "Türkiye'yi tescilli bir dolandırıcıdan kurtardık" dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz hakkında, 'Caprice Gold' ve Maldivler'de projelerinde devre mülk satışı yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla iddianame hazırlandı. Akgündüz'ün şirketlerinin ortakları olan ablası Avniye Obut, eniştesi İbrahim Obut ve yeğeni Mehmet Salih Obut da iddianamede aynı suçlamalarla sanık olarak yer aldı.

İddianamede, Caprice Gold Bayrampaşa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler'de ön ödemeli devre tatil projeleri çerçevesinde pek çok kişiden para toplandığı, buna rağmen projelerin bitirilmeyerek vatandaşların mağdur edildiği anlatıldı. Bayrampaşa Caprice Gold projesi bitirilmeden Maldivler'deki projenin satışa çıkarıldığı, bu şekilde nakit akışının sağlandığı, şirketin dolandırıcılık amacıyla kurulduğu vurgulandı. - İSTANBUL