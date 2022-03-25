JASAT timleri demir hırsızlığını çözdü

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Jandarma Dedektifleri ( Jasat ) Kdz. Ereğli ilçesinde bir fabrika sahasında gerçekleşen demir hırsızlığını çalışmalar sonucu çözdü.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli ilçesi Hamzafakılı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iş yerinden 600 kilogram inşaat demiri hırsızlığı gerçekleşti. İhbar üzerine çalışmaya başlayan JASAT timleri hırsızlık olayının 3 failini kısa sürede tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 3 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Kdz. Ereğli A2 Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa