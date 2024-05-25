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JASAT'tan hırsızlara şok operasyon: Hırsızlık anları kamerada

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Tekirdağ'da gerçekleşen araç hırsızlıkları JASAT timleri tarafından kameraya kaydedildi. JASAT timleri, hırsızları yakalayarak çalınan araçları sahiplerine teslim etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Jasat'tan hırsızlara şok operasyon: Hırsızlık anları kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da çok sayıda araç hırsızlığı saniye saniye kameralara yansırken, harekete geçen JASAT timleri, hem hırsızı buldu, hem de çalınan araçları sahiplerine teslim etti.

Tekirdağ Ergene Velimeşe Mahallesinde E.K. isimli şahsa ait çalınan motosiklet ile ilgili olarak JASAT timi ile birlikte yapılan çalışmalar sonucunda,

Motorsikletin M.Ü. isimli şahıs tarafından çalındığı ve Çorlu Hıdırağa Mahallesine götürüldüğü tespit edildi. Ekiplerce motorsiklet Hıdırağa mahallesinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasında aynı gün çalınan bir otomobil Velimeşe Mahallesinde bulunarak bu aracında M.Ü. isimli şahıs tarafından çalındığı tespit edildi. Ekiplerin çalışması ile araç bulunarak sahibine teslim edildi.

Çorlu Hıdırağa Mahallesinde çalınan motosikletin bulunması ile ilgili yapılan çalışmada, kapalı garaj içersinde bir motosiklet tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucunda çalıntı olduğu tespit edilmiş ve motosiklet sahibine teslim edildi.

Hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Hırsızlık olaylarına ilişkin şüpheli M.Ü. kaldığı yerde gözaltına alındı. Şüpheli Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, olaya karıştığı tespit edilen diğer şüpheliler Ş.C., G.C. isimli şahısları yakalama çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Tekirdağ JASAT 3.Sayfa Güncel Haberler

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