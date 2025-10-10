Haberler

JASAT, firari FETÖ üyesini akraba ziyareti yaparken yakaladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, akraba ziyareti yaptığı sırada jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, akraba ziyareti yaptığı sırada jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. isimli şüpheli, Şehitkamil ilçesinde akraba ziyaretinde olduğu bilgisi üzerine JASAT timlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.