JASAT, firari FETÖ üyesini akraba ziyareti yaparken yakaladı

Gaziantep'te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, akraba ziyareti yaptığı sırada jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B. isimli şüpheli, Şehitkamil ilçesinde akraba ziyaretinde olduğu bilgisi üzerine JASAT timlerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP