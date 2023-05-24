JASAT ekipleri pompa hırsızlarını yakaladı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Jandarma ekiplerine son günlerde gelen sulama araçlarının çalınması üzerine JASAT ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 şüpheli şahıs çalıntı su pompası, jeneratör, dinamolar ve çalıntı tarım aletleri ile ele geçirildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Jandarma ekiplerine son günlerde gelen sulama araçlarının çalınması üzerine JASAT ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 3 şüpheli şahıs çalıntı su pompası, jeneratör, dinamolar ve çalıntı tarım aletleri ile ele geçirildi.

Balıkesir İli, Kepsut İlçesinde, havaların ısınmasıyla vatandaşların tarla ve bağ ve bahçelerini sulamak amacıyla kullanmış oldukları su pompası, dinamo ve jeneratör gibi tarım aletlerini çalan hırsızların yakalanması ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla Jandarmanın Dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timlerinden özel bir ekip oluşturuldu.

Oluşturulan JASAT özel ekip tarafından yapılan titiz araştırmalar neticesinde, Kepsut ilçesinde meydana gelen 7 ayrı bağ ve bahçe ve tarladan su pompası, dinamo ve jeneratör hırsızlık olaylarını gerçekleştiren M.T., R.K. ve S.B. isimli 3 şüpheli çalmış oldukları tarım aletleri ile birlikte, icra edilen operasyon ile yakalanmış haklarında adli işlem yapılmıştır. Ele geçen su pompası, dinamo ve jeneratörler sahiplerine teslim edildi. - BALIKESİR