JASAT ekibinin aydınlattığı hırsızlığın arkasından suç makineleri çıktı

Giresun İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından aydınlatılan hırsızlık olayının arkasından suç makinesi çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Giresun'un Keşap ilçesi Güneyköy köyünde bir firmaya ait beton aracından yapılan 360 bin TL değerinde beton dökme pompası kumandası ve kumanda beyni çalındı. Giresun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Keşap İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kamera incelemesi, teknik ve fiziki takip sonucu olayın faillerinin daha önce Giresun Merkez ve Keşap ilçelerinde evden hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen Gürcistan uyruklu 48 yaşındaki M.T. 42 yaşındaki O.A. isimli şahıslar oldukları belirlendi.

Çalınan malzemelerin Giresun Eriklimanı mahallesinde boş araziye attıkları tespit edilirken, zanlıların daha önce işledikleri suçlardan dolayı Espiye L Tipi Kapalı Ceza Evinde tutuklulu bulundukları öğrenildi. - GİRESUN