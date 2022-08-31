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JASAT ekibi suçlulara geçit vermiyor

3. Sayfa Haberleri

JASAT ekibi suçlulara geçit vermiyor

Van'ın Erciş ilçesinde 'kan gütme saikiyle öldürme' suçundan arama kaydı olduğu tespit edilen şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Van'ın Erciş ilçesinde 'kan gütme saikiyle öldürme' suçundan arama kaydı olduğu tespit edilen şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) tarafından yakalamalı şahıslara yönelik yapılan istihbarı çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kan Gütme Saikiyle Öldürme suçundan arama kaydı olduğu tespit edilen Ş.İ.Ş. isimli şahıs, 31 Ağustos 2022 günü planlı yürütülen çalışmalar neticesinde Erciş'in Aşağıçökek Mahallesi'nde yakalandı. JASAT ekiplerince şahıs aynı gün Erciş Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmiş olup, 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğundan Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. En ufak ipuçlarını bile değerlendirip suç ve suçlu bağlantılarını ortaya koyarak olayları aydınlatan, şüphelileri adalete teslim etmek için 7/24 aralıksız olarak çalışan Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine devam edecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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