JASAT dolandırıcıları yakaladı - Haberler

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JASAT dolandırıcıları yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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JASAT dolandırıcıları yakaladı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızlık suçlarını önlemek maksadıyla JASAT ve diğer birim personelinden oluşturulan özel ekip tarafından 3 ay süre boyunca yapılan titiz çalışmalar sonucunda Bandırma, Gönen ilçeleri ile çevre illerde meydana gelen (30) faili meçhul hırsızlık olayını...

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, hırsızlık suçlarını önlemek maksadıyla JASAT ve diğer birim personelinden oluşturulan özel ekip tarafından 3 ay süre boyunca yapılan titiz çalışmalar sonucunda Bandırma, Gönen ilçeleri ile çevre illerde meydana gelen (30) faili meçhul hırsızlık olayını işlediği değerlendirilen bir Hırsızlık Örgütü tespit edildi. 'Örgütlü olarak nitelikli hırsızlık' suçunu işledikleri tespit edilen (14) şüpheliye yönelik yapılan operasyon neticesinde tüm şüpheliler yakalanmış olup çıkarıldıkları mahkemece (10) şüpheli hakkında tutuklama kararı (4) şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerle birlikte piyasa değeri (1.000.000 TL) olan suç eşyasına el konularak (1) kamu kuruluşu ve (29) vatandaşın mağduriyeti giderildi. Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam ediyor. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık, Balıkesir, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Haberler

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