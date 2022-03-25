JASAT, 270 litre çalıntı mazotla yakaladı: 3 tutuklu - Haberler

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JASAT, 270 litre çalıntı mazotla yakaladı: 3 tutuklu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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JASAT, 270 litre çalıntı mazotla yakaladı: 3 tutuklu

Zonguldak'ta jandarma dedektiflerince yapılan operasyonda 270 litre mazot ve 3 ton preslenmiş hurda demir ele geçirildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta jandarma dedektiflerince yapılan operasyonda 270 litre mazot ve 3 ton preslenmiş hurda demir ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Jandarma Dedektiflerince (JASAT) yapılan çalışmalar sonucunda, bir şirkete ait kamyon içerisinden, 270 litre mazot ve 3 ton preslenmiş hurda demir hırsızlığı olayının failleri olan üç şüpheli çaldıkları malzeme ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adliyeye sevk edilen üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Haberler

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