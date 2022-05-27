JASAT 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı - Haberler

Giresun İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), 18 yıl bir ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, kasten yaralamak gibi birçok suçtan aranan M.K.'nın kılık değiştirerek ticari taksi ile Doğankent ilçesine geleceği ihbarını alan JASAT ekipleri operasyon başlattı. Fiziki takip sonucu kaçmaya çalışırken zor kullanılarak yakalanan M.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Giresun Kapalı Ceza infaz kurumuna teslim edilmistir" denildi. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa