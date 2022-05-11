JASAT, 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı - Haberler

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JASAT, 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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JASAT, 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı

Isparta'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan ve hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 15 yıl 8 ay 4 gün hapis cezası bulunan firari cezaevine gönderildi.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından yakalanan ve hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 15 yıl 8 ay 4 gün hapis cezası bulunan firari cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama ve Basit Yaralama" suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl 8 ay 4 gün hapis cezası bulunan E.D. isimli firari, JASAT tarafından yakalandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Isparta, JASAT, 3. Sayfa, Haberler

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