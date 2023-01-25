Japonya'yı vuran kar fırtınasında 1 kişi öldü

Japonya'da dünden bu yana etkili olan şiddetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle en az 1 kişi hayatını kaybetti.

Japonya'da dünden bu yana etkili olan şiddetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle en az 1 kişi hayatını kaybetti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuşların sayısı da 479'a yükseldi.

Japonya'da Hokkaido, Nagano, Okayama ve Tottori eyaletleri başta olmak üzere ülkenin farklı kesimlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı ve fırtınanın bilançosu netleşiyor. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, en az 1 kişinin fırtına nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklarken, 2 ölüm vakasının daha hava şartları ile ilgisinin olup olmadığının araştırıldığını söyledi. Ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava dalgası, hava yolu ulaşımı üzerindeki etkisini arttırdı. Bugün kar ve fırtına nedeniyle ülke genelinde iptal edilen uçuş sayısının 479'a yükseldiği aktarıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), olumsuz hava şartlarının yarına dek etkisini sürdüreceği konusunda uyarıda bulundu. - TOKYO