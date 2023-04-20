Japonya Ulusal Meclisi'ne bombalı saldırı tehdidi

Japonya'nın Ulusal Meclisi'ne e-posta yoluyla bombalı saldırı tehdidinde bulunuldu. Yapılan aramalarda şu ana kadar patlayıcı maddeye rastlanmazken, meclis ve çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

Japonya'da Danışmanlar Meclisi (Üst Meclis) ve Temsilciler Meclisi'nden (Alt Meclis) oluşan yasama organı Ulusal Meclis'e (Diet) bombalı saldırı tehdidinde bulunuldu. Meclisin internet sitesi üzerinden dün gece gönderilen e-postalarda milletvekillerinin ofislerinde bugün yerel saatle 13.34'te bombaların patlayacağı ihbarı yapıldığı açıklandı. Meclisin iki kanadına da "dini bir örgüt" tarafından gönderilen mesajlarda, ofis binasına bombaların yanı sıra sarin gazı salınımı yapacak ekipmanların yerleştirildiği iddia edildi. Ekipler tarafından yapılan aramalarda şu ana kadar herhangi bir patlayıcıya ve tehlikeli maddeye rastlanmadığı açıklandı. Tehdidin ardından meclis ve çevresinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

İlk değil

Geçtiğimiz kasım ayında Tokyo Yüksek Mahkemesi ve Tokyo Bölge Mahkemesi'nin bulunduğu binaya yönelik bombalı saldırı tehdidinde bulunulmuştu. Tokyo Göçmenlik Bürosu'na gönderilen "Tokyo Bölge Mahkemesi 14 Kasım'da saat 13.34'te havaya uçurulacak" mesajının ardından güvenlik endişesi ile binadakiler tahliye edilmişti. Teknik incelemelerin ardından tehdit mesajının asılsız olduğu anlaşılmıştı. - TOKYO