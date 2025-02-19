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Japonya'nın Eski Başbakanı Kishida'ya Saldırı Girişiminde Bulunan Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası

Japonya'nın Eski Başbakanı Kishida'ya Saldırı Girişiminde Bulunan Sanığa 10 Yıl Hapis Cezası
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Japonya'nın eski Başbakanı Fumio Kishida'ya 2023'te yapılan bombalı saldırı girişiminde bulunan Ryuji Kimura, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, saldırının görevdeki bir başbakanı hedef alması nedeniyle cezanın ağır olduğunu belirtti.

Japonya'nın eski Başbakanı Fumio Kishida'ya 2023'te el yapımı patlayıcı ile saldırı girişiminde bulunan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Japonya'nın eski Başbakanı Fumio Kishida'ya 2023'te yapılan bombalı saldırı girişimi ile ilgili davada karar çıktı. Wakayama Bölge Mahkemesi, seçim konuşması yapmak amacıyla Saikazaki Balıkçı Limanı'nı ziyaret eden Kishida'ya el yapımı patlayıcı fırlatan 25 yaşındaki sanık Ryuji Kimura'yı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Wakayama Bölge Mahkemesi Başkanı Keiko Fukushima, kararın suçun görevdeki bir başbakanı hedef alması ve toplumun tamamında büyük kaygı uyandırması nedeniyle alındığını belirterek, "Yapılan incelemeler, patlayıcının öldürücü güce sahip olduğunu ve sanığın eski başbakan Kishida ve diğer insanların ölebileceğini bilerek patlayıcıyı kasten fırlattığını kanıtladı" açıklamasında bulundu.

Kishida yara almadan kurtulmuştu

15 Nisan 2023'te Wakayama şehrindeki Saikazaki Balıkçı Limanı'nı ziyaret eden Kishida'ya, yapacağı seçim konuşması öncesinde el yapımı patlayıcı ile bombalı saldırı girişiminde bulunulmuştu. Kishida korumaları tarafından ablukaya alınarak olay yerinden uzaklaştırılırken, saldırgan Kimura olay yerinde tutuklanmıştı. Kishida'nın yara almadan kurtulduğu olayda 1 polis memuru ile 1 sivilin yaralandığı açıklanmıştı. Kimura'nın avukatları dava süresince müvekkillerinin kimseyi öldürme niyetinin olmadığını iddia ederek, yaralama suçundan 3 yıl ceza talep etmişti. Savcılar ise başbakan dahil çok sayıda kişiyi hedef alan saldırının demokrasinin temellerini tehdit eden bir terör eylemi olduğunu savunarak 15 yıl hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Güvenlik endişelerine neden olmuştu

Kishida'ya yönelik saldırı girişimi, Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin 2022 yılında Nara şehrinde seçim konuşması yaparken öldürülmesinin ardından gerçekleşmesi nedeniyle güvenlik endişelerine neden olmuştu. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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