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Japonya, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye İçin Uçak Gönderdi

Japonya, Lübnan'daki Vatandaşlarını Tahliye İçin Uçak Gönderdi
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Japonya Öz Savunma Kuvvetleri, Lübnan'daki vatandaşlarını tahliye etmek üzere Yunanistan ve Ürdün'e iki nakliye uçağı gönderdi. Baş Kabine Sekreteri Hayashi, Orta Doğu'daki tırmanan gerilime dair endişelerini dile getirdi.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait 2 nakliye uçağı Lübnan'daki Japon vatandaşlarının tahliyesi için Yunanistan ve Ürdün'e gönderildi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları Orta Doğu'daki güvenlik endişelerini artırırken, Japonya bölgedeki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait 2 adet C-2 tipi nakliye uçağının sabah 08.00 dolaylarında Tottori eyaletindeki Miho Hava Üssünde'nden ayrılarak Yunanistan ve Ürdün'e doğru yola çıktığı bildirildi. Japonya hükümetinin Lübnan'da bulunan yaklaşık 50 vatandaşını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Hayashi: "Ciddi endişe duyuyoruz"

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "İran'ın İsrail'e yönelik saldırısı da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki mevcut durumdan ciddi endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgede tırmanan gerilimin kabul edilemez olduğunu kaydeden Hayashi, tüm ilgili taraflara itidal çağrısı yaptı. "Şu ana dek bölgedeki Japon vatandaşlarına herhangi bir zarar geldiğine dair bilgi yok" diyen Hayashi, "Vatandaşlarımızı korumak için her türlü tedbiri alacağız" şeklinde konuştu. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uluslararası İlişkiler Savaş ve Çatışma Yunanistan Orta Doğu Politika Güvenlik Japonya 3-sayfa Kabine Lübnan Dünya Japon Ürdün

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