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Japonya'daki Nanmadol Tayfunu'nda 1 kişi öldü

3. Sayfa Haberleri

Japonya'daki Nanmadol Tayfunu'nda 1 kişi öldü

Japonya'da etkili olan Nanmadol Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, yaralananların sayısı 69'a yükseldi.

Japonya'da etkili olan Nanmadol Tayfunu nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, yaralananların sayısı 69'a yükseldi. Ülkede 8 milyon kişiye tahliye çağrısı yapıldı.

Japonya'da yaklaşık 3 gündür etkili olan Nanmadol Tayfunu'nda ilk can kaybı yaşandı. Fukuoka, Miyazaki, Kagoshima, Kumamoto, Oita, Hiroşima ve Yamaguchi eyaletleri başta olmak üzere ülkenin geniş kesimlerine şiddetli yağışlar ve rüzgarlar getiren tayfun nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yaralananların sayısının ise 69'a yükseldiği açıklandı. Bazı nehirlerdeki su seviyesi şiddetli yağışlar nedeniyle kritik seviyeye ulaşırken, birçok yapıda fırtına nedeniyle maddi hasar meydana geldiği kaydedildi. Ayrıca bazı bölgelerde trafik levhaları ve ağaçların rüzgar etkisiyle yerinden söküldüğü görülürken, otoyollarda meydana gelen su baskınları da amatör kameralara yansıdı. Tayfundan etkilenen bölgelerde bulunan 3.7 milyon hanede yaşayan 8 milyon kişiye tahliye çağrısı yapıldığı bildirildi.

Tayfun, ülke ulaşımını bugün de olumsuz etkiledi. Kyushu, Sanyo ve Tokaido hızlı tren hatlarındaki seferler geçici olarak askıya alınırken, ülke genelinde 800 uçuşun iptal edildiği kaydedildi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Togo Cumhuriyeti Hiroşima Japonya su 3. Sayfa Haberler

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