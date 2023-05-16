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Japonya'da vinç araçların üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Japonya'da vinç araçların üzerine devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Japonya'da bir şantiyede bulunan vincin yol kenarındaki araçların üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Japonya'da bir şantiyede bulunan vincin yol kenarındaki araçların üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Shinagawa bölgesinde bir şantiyede bulunan yaklaşık 20 ton ağırlığındaki vinç, yerel saatle 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 2 araç ve 1 kamyonetin üzerine devrildi. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kamyonette bulunan 50'li yaşlarındaki 1 erkek yaralı olarak kurtarılırken, araçlardan birinde bulunan 40'lı yaşlarındaki bir adamın ise hayatını kaybettiği açıklandı. Kazanın meydana geldiği şantiyenin yaşlı bakım tesisi inşaatı olduğu öğrenildi, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Japonya Tragger Tokyo 3. Sayfa Haberler

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