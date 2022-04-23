Japonya'da turist botu battı: 26 kayıp - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya'da turist botu battı: 26 kayıp

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Japonya'da turist botu battı: 26 kayıp

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında içinde 26 kişinin bulunduğu turist botu battı.

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında içinde 26 kişinin bulunduğu turist botu battı.

Japon Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan (JCG) yapılan açıklamada, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında 24 yolcu ve 2 mürettebatı taşıyan bir turist teknesinin battığı duyuruldu. KAZU I isimli teknede 2 çocuğun da bulunduğu açıklandı. Yerel saatle 13.15'de bir ihbar aldıklarını belirten sahil güvenlik yetkilileri, kurtarma ekiplerinin 17.30 sıralarında Shiretoko Yarımadası yakınlarındaki bölgeye yönlendirildiğini bildirdi. - HOKKAIDO

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik, Japonya, turist, Japon, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title