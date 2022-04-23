Japonya'da turist botu battı: 26 kayıp
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında içinde 26 kişinin bulunduğu turist botu battı.
Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında içinde 26 kişinin bulunduğu turist botu battı.
Japon Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan (JCG) yapılan açıklamada, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında 24 yolcu ve 2 mürettebatı taşıyan bir turist teknesinin battığı duyuruldu. KAZU I isimli teknede 2 çocuğun da bulunduğu açıklandı. Yerel saatle 13.15'de bir ihbar aldıklarını belirten sahil güvenlik yetkilileri, kurtarma ekiplerinin 17.30 sıralarında Shiretoko Yarımadası yakınlarındaki bölgeye yönlendirildiğini bildirdi. - HOKKAIDO
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa