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Japonya'da toprak kayması: 10'dan fazla yapı yıkıldı, 2 kişi kayıp

3. Sayfa Haberleri

Japonya'da toprak kayması: 10'dan fazla yapı yıkıldı, 2 kişi kayıp

Japonya'nın Tsuruoka kentinde meydana gelen toprak kayması sonucu aralarında evlerin de bulunduğu 10'dan fazla yapı yıkıldı, 2 kişi kayboldu.

Japonya'nın Tsuruoka kentinde meydana gelen toprak kayması sonucu aralarında evlerin de bulunduğu 10'dan fazla yapı yıkıldı, 2 kişi kayboldu.

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Tsuruoka kentinde evlerin bulunduğu bir bölgede toprak kayması meydana geldi. Bölgeye polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yetkililer aralarında evlerin de bulunduğu 10'dan fazla yapının yıkıldığını, toprak altında kalan 2 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yaşlı bir çiftin halen kayıp durumda olduğunu belirten yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Bölgede 100 metre genişliğinde toprak yığını oluşurken, bölge sakinine toprak kayması öncesinde evlerini boşaltmaları yönünde uyarı yapıldığı öğrenildi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Japonya 3. Sayfa Haberler

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