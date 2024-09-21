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Japonya'da Şiddetli Yağışlar Heyelana Neden Oldu: 1 Ölü, 10 Kayıp

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Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti, kaybolanların sayısı ise 10'a ulaştı. Sel baskınları ve toprak kaymaları nedeniyle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti, kaybolanların sayısı ise 10'a yükseldi.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanın etkileri sürüyor. Rekor yağışın kaydedildiği Suzu şehrinde evin yıkılması sonucu 1 kişi heyelan nedeniyle hayatını kaybetti. Sel baskınları ve toprak kaymalarında kaybolanların sayısı ise 10'a yükselirken, arama ve kurtarma çalışmalarının Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) desteğiyle sürdüğü açıklandı. Birçok bölgede maddi hasar meydana gelirken, sel suyu ve toprak altında kalan evler amatör kameralara yansıdı.

11 nehirde taşkın yaşandığı belirtilirken, en az 5 bin 260 hane elektriksiz kaldı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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