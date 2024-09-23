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Japonya'da Şiddetli Yağışlar 6 Can Aldı, 10 Kayıp için Arama Çalışmaları Sürüyor

Japonya'da Şiddetli Yağışlar 6 Can Aldı, 10 Kayıp için Arama Çalışmaları Sürüyor
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Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 10 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki su kesintileri ve ulaşım zorlukları yardımları etkiliyor.

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların bilançosu ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp olarak kayıtlara geçen 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklanırken, Wajima şehrindeki 6 bin 200, Suzu şehri ve Noto kasabasındaki bin 738 hanede su kesintilerinin devam ettiği bildirildi. Toprak kaymaları ve sel baskınları nedeniyle 115 köye ulaşılamadığını belirten yetkililer, arama kurtarma ve yardım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait helikopterlerle bölgeye yardım gönderildiğini söyledi.

Ishikawa eyaleti şiddetli yağışlara teslim olmuştu

Japonya'nın Ishikawa eyaleti, Cumartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuş, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Wajima ve Suzu şehirlerinde mevsim normallerinin 2 katı yağış kaydedildiğini açıklamıştı. Birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, eyalet genelindeki nehirlerde taşkınlar yaşanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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